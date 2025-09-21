Special Element (USA) no tiene rivales y se convierte en la nueva sensación tras lograr el clásico Internacional LXXXII “Jockey Club de Venezuela” G1

Suscríbete a nuestros canales

En una jornada de gala presentada este domingo 21 de septiembre, el hipódromo La Rinconada, confeccionó una programación de 12 carreras, correspondiente a la Este domingo 21 de septiembre, se realiza la reunión 36 en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 12 carreras, que incluyó cuatro pruebas selectivas de Grado: La edición XLVI Clásico Lanzarina (GII), el XLVI Clásico Victoreado (GIII), la edición del clásico XXV Hípica Nacional (GI), y la edición LXXXII clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (GI) y donde Special Element (USA) se llevó esta prueba en gran demostración y calidad ante sus rivales.

La Rinconada: Special Element (USA) se mostró muy ligero desde la partida para quedarse con el triunfo

Special Element (USA), se llevó la undécima carrera de la jornada, o quinta válida para el 5y6 nacional, se disputó la edición LXXXII clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (GI) selló la tarde selectiva en La Rinconada, carrera reservada para machos adultos nacionales e inportados, en recorrido de 1.800 metros con una bolsa adicional en premio de $150,000.

El LXXXII clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (GI), reservado para ejemplares nacionales e importados de 3 y más años, se disputó en la undécima carrera de la jornada de doce programadas, con un triunfo para Special Element (USA), de manera solvente y contundente ante un grupo de once ejemplares maduros que hacen vida en La Rinconada.

Special Element (USA), este hijo de Copper Bullet, consiguió su sexto triunfo consecutivos y muy fácil sin rivales, salió de la partida salió a perseguir a la velocidad y con su jinete Jonathan Aray encima, controló a sus rivales para hacer correr en la recta final y dejar atrás al pelotón, que se vio muy disminuido en este compromiso.

Esta prueba se corrió con parciales de 26,1, 50, 75,3 y 102,2, con crono final de 114,2 para 1.800 metros. Presentó Carlos Luis Uscátegui, para los colores del stud “Yellowstone”. Segundo llegó Vino Tinto. Tercero, Toro Salvaje (USA). Cuarto Arrebol y cerró la pizarra Isóbarico.