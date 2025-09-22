William Laya firma una actuación de gala y se anota su primera selectiva de grado en el hipódromo de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La edición 46 del Clásico Lanzarina (GII), se disputó este domingo 21 de septiembre a la altura de la sexta carrera del ciclo no válido de la reunión número 36 del tercer meeting de la presente temporada.

El llamado fue para potrancas nacionales e importadas de dos años, en distancia de 1.200 y con una premiación adicional a repartir de 125 mil dólares.

William Laya: Victoria Clásico Lanzarina Princess Warrior La Rinconada

La ganadora de la selectiva fue para la dosañera Princess Warrior (número 4), que la consiguió de punta a punta, conducida por Yoelbis González y entrenada por William Laya para los colores del Stud 8A, al mismo tiempo tercera favorita para Gaceta Hípica.

Los parciales de la carrera clásica fue para 23’’2 para 400, 47’’4 para 800 para completar el tiempo en 73’’2 para los 1.200 metros del recorrido.

Para William Laya es su primera prueba de selectiva de grado que logra en su carrera como entrenador profesional.

“Antes que todo gracias a todas sus conexiones. Es una yegua que siempre la tenemos en un buen concepto. La yegua la trajimos para la carrera y gracias a Dios todo salió bien”, fueron las palabras del trainer Laya este domingo, a través de las redes sociales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) @OficilaINH.