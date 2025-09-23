Hipismo

Hermano materno de la ganadora de tres La Barbie va a su prueba de estreno este domingo en la R37

Cabe destacar que el castaño de tres años es otro de los hijos del semental fallecido Constructor White

Por Gustavo Mosqueda
Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 10:41 am
Hermano materno de la ganadora de tres La Barbie va a su prueba de estreno este domingo en la R37
Foto: José Antonio Aray
Suscríbete a nuestros canales

El tercer meeting de la temporada 2025 en el hipódromo La Rinconada llega a su cuarta fecha. Este domingo 28 de septiembre se celebrará la trigésima, que contará con una programación de 12 competencias, que incluyen una condicional especial. El tradicional 5y6 se activará a partir de la séptima carrera, programada para las 3:30 pm.

NOTAS RELACIONADAS

La Rinconada: Debutantes Carreras en Vivo Datos 

En la novena carrera, cuarta válida, con hora de partida de las 4:20 de la tarde, para caballos nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros, hay una nómina de once purasangres a correr por un premio a repartir de $26.000.

El entrenador José García inscribió a un purasangre en esta carrera, casualmente debutante. Se trata de Absoluto, un castaño de tres años que llevará la gualdrapa número once y será montado por el jockey aprendiz Leomar Sangronis.

 Absoluto es un producto del recientemente fallecido semental Constructor White, en la yegua Sun Gladys por Flatter es decir la misma madre de la ganadora de tres La Barbie. Este ejemplar es nacido y criado en el Haras Urama, y pertenece al Stud “KC”.

Ejercicio: La Rinconada Carreras Datos Hípicos 

Debemos recordar que Constructor White, fue un hijo del semental campeón Tapit, y ha procreado a los ganadores clásicos Lemon White, a la tordilla Winter Wonderland, Mo Cuishle y más reciente Bunker

El último trabajo previo de este alazán debutante lo realizó el pasado sábado 20 de septiembre del año en curso, donde con V. Estrella E/S 14,2 26,3 38,4 50,4 62,4 (1000) 77,2/ -2V movido y respondió con remate de 12, informó la División de Tomatiempos del INH

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Martes 23 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo