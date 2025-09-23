Hermano materno de la ganadora de tres La Barbie va a su prueba de estreno este domingo en la R37

Suscríbete a nuestros canales

El tercer meeting de la temporada 2025 en el hipódromo La Rinconada llega a su cuarta fecha. Este domingo 28 de septiembre se celebrará la trigésima, que contará con una programación de 12 competencias, que incluyen una condicional especial. El tradicional 5y6 se activará a partir de la séptima carrera, programada para las 3:30 pm.

La Rinconada: Debutantes Carreras en Vivo Datos

En la novena carrera, cuarta válida, con hora de partida de las 4:20 de la tarde, para caballos nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros, hay una nómina de once purasangres a correr por un premio a repartir de $26.000.

El entrenador José García inscribió a un purasangre en esta carrera, casualmente debutante. Se trata de Absoluto, un castaño de tres años que llevará la gualdrapa número once y será montado por el jockey aprendiz Leomar Sangronis.

Absoluto es un producto del recientemente fallecido semental Constructor White, en la yegua Sun Gladys por Flatter es decir la misma madre de la ganadora de tres La Barbie. Este ejemplar es nacido y criado en el Haras Urama, y pertenece al Stud “KC”.

Ejercicio: La Rinconada Carreras Datos Hípicos

Debemos recordar que Constructor White, fue un hijo del semental campeón Tapit, y ha procreado a los ganadores clásicos Lemon White, a la tordilla Winter Wonderland, Mo Cuishle y más reciente Bunker.

El último trabajo previo de este alazán debutante lo realizó el pasado sábado 20 de septiembre del año en curso, donde con V. Estrella E/S 14,2 26,3 38,4 50,4 62,4 (1000) 77,2/ -2V movido y respondió con remate de 12, informó la División de Tomatiempos del INH