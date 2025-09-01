El amo y señor del segundo meeting: Carlos Luis Uzcátegui se consagra con un total de 37 victorias en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El segundo meeting del año en el Hipódromo La Rinconada finalizó el domingo con una jornada exitosa. En la reunión 33, el jinete profesional Francisco Quevedo brilló con tres triunfos, mientras que los entrenadores Gabriel Márquez y Fernando Parilli Araujo se destacaron con dos victorias cada uno.

Carlos Luis Uzcátegui, el hombre del segundo meeting: La Rinconada

Para un entrenador, ganar carreras a menudo es un desafío. Sin embargo, el arduo trabajo y la dedicación del equipo de cuadra logran los objetivos. Un ejemplo de esto es la historia de Carlos Luis Uzcátegui, quien después de un receso de varios años regresó a La Rinconada. Su senda de victorias comenzó la tarde del 17 de marzo de 2025 con su presentado Odin.

Desde entonces, el entrenador acumula triunfos y se ha convertido en la persona de confianza del Stud "Yellowstone", para el cual ha ganado importantes carreras en lo que va de temporada.

El cierre del segundo meeting no pudo ser mejor para Uzcátegui. Una vez más visitó el recinto de ganadores con la yegua importada Say Cheez Louise (USA), que consiguió una victoria contundente con la monta de Winder Véliz. La alazana registró un tiempo de 86.1 y con este triunfo, el entrenador alcanza las 37 victorias en el año, consolidando así su primer meeting exitoso.

