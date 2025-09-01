El futuro del entrenamiento hípico escribe su primer capítulo en el recinto de ganadores

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más el óvalo de Coche ofreció un espectáculo total la tarde de ayer en él. Los aficionados a las carreras de caballos disfrutaron de una programación interesante de 12 competencias. En medio de la algarabía del público y los montos récord de recaudación del 5y6 nacional, un joven entrenador se hizo sentir con su talento, se trata de: Alejandro Pérez.

Otra de las promesas del entrenamiento, presentó dos ejemplares en la misma carrera de la reunión número 33. Es decir, el joven entrenador se encargó de poner en plenitud de condiciones y la respectiva silla a los purasangres: King Diego y Gran Hacedion para de esta manera lograr el primero y segundo en dicha prueba.

El King Diego de cinco años, que en su anterior salida había quedado tercero tras presentar problemas en la partida, logró una gran victoria. El joven entrenador aplicó sus conocimientos para resolver los detalles y el resultado fue un triunfo contundente.

Con la monta del profesional Francisco Quevedo y un hándicap de 55 kilos, Quevedo corrió hábilmente por las líneas internas de la pista. Tras una fuerte lucha en la recta final, el jinete aprovechó para superar a los punteros y dejar a su compañero de cuadra, Gran Hacedion, en el segundo lugar.

Al final, el tiempo agenciado por el ganador fue de 68 segundos exactos para el recorrido. El dividendo por su victoria en taquilla fue de Bs 130,07, mientras que el place pagó Bs 90,17.