La Junta de Comisarios de La Rinconada sanciona a destacado jinete profesional en La Rinconada

El público hípico disfrutó de otra emocionante jornada de carreras en el principal óvalo del país. Aunque el programa no incluyó pruebas selectivas, las 12 competencias ofrecieron un espectáculo interesante con la participación de purasangres nacionales e importados.

Una vez más, el 5y6 nacional se robó el protagonismo. Por vigésima vez consecutiva este año, el popular juego de las mayorías alcanzó una recaudación récord de 134.341.940,00 bolívares, una cifra que se acercó al millón de dólares.

La Rinconada: Jinete Profesional Multado Reunión 33

A la altura de la sexta carrera de la tarde dominical, se corrió una prueba para caballos nacionales o importadas, de tres y cuatro años ganadores de una carrera en recorrido de 1,300 metros, donde el ganador fue Father Heart, número dos, con la monta del jockey profesional Jame Lugo, y entrenado por Rafael Alemán Jr., el cual recorrió la distancia en 79,3, para generar un dividendo de 66,57 ganador.

Cabe destacar que el conducido por el jinete Robert Capriles arribó en la quinta casilla, Qualitat y una vez observados los diferentes videos el referido jinete es sancionado por levantarse de la cabalgadura antes de la llegada.

MULTA DE JINETE POR PARARSE ANTES DE LA RAYA: La RINCONADA

Vista la conducción del Jinete ROBERT CAPRILES (QUALITAT Nº04), donde el jinete se levanta de su cabalgadura antes de la llegada. Esta Junta de Comisarios procede SANCIONAR con MULTA al jinete antes mencionado, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº252 del Reglamento Nacional de Carreras.