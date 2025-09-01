¡Luz verde! Recibió el jinete Irad Ortiz Jr., para montar

Suscríbete a nuestros canales

El jinete Irad Ortiz Jr., que tuvo hoy una rodada peligrosa al momento de la partida en la disputa de la Jockey Gold Cup (G1), prueba clasificatoria para la Breeders’ Cup Classic, que se disputó esta tarde en el hipódromo de Saratoga, fue autorizado por los médicos para cumplir con sus compromisos de montas.

La Jockey Gold Cup, disputada esta tarde en el hipódromo de Saratoga, tuvo un desenlace inesperado con el triunfo del ejemplar Antiquarian, que sorprendió en este evento. Así mismo, ocurrió en la partida cuando Irad Ortiz, Jr., quien fue lanzado de Mindframe, debido a una reacción en cadena provocada por el caballo de Kendrick Carmouche, Phileas Fogg, que se lanzó a líneas internas provocando el tropiezo.

A pesar de los esfuerzos de Irad por mantenerse en su montura y volver encima de su caballo, hasta se sentó en la grupa del caballo White Abarrio; el esfuerzo fue inútil y el boricua cayó a tierra, donde se observa que su monta y Sierra Leone, al parecer, le dan unos golpes.

Debido a esto, Irad Ortiz fue trasladado a un centro médico para su atención, motivado por dolores en la muñeca de su mano izquierda y costillas derechas. Sin embargo, hace minutos el agente de Ortiz Jr., Steve Rushing, anunció que escapó de lesiones graves en el incidente.

Los galenos del Centro Médico de Albany, donde fue llevado para una evaluación, hace minutos informaron que el joven piloto no tiene nada grave y recibió el alta médica; puede continuar con sus compromisos de monta este lunes. "Está autorizado para montar", dijo Rushing. "Veremos cómo se siente por la mañana."

Irad Ortiz Jr., para la jornada de este lunes que será el Closing Day en Saratoga, lleva cupo completo. Entre ellos con el ejemplar Soldier N Diplomat, en el Hopeful S. (G1) por $300,000.