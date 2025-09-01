Hipismo

¡Luz verde! Recibió el jinete Irad Ortiz Jr., para montar

El jinete boricua salió ileso

Por Darwin Dumont
Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 08:18 pm
¡Luz verde! Recibió el jinete Irad Ortiz Jr., para montar
Cortesia
Suscríbete a nuestros canales

El jinete Irad Ortiz Jr., que tuvo hoy una rodada peligrosa al momento de la partida en la disputa de la Jockey Gold Cup (G1), prueba clasificatoria para la Breeders’ Cup Classic, que se disputó esta tarde en el hipódromo de Saratoga, fue autorizado por los médicos para cumplir con sus compromisos de montas.

NOTAS RELACIONADAS

Irad Ortiz Jr. podrá montar según los galenos

La Jockey Gold Cup, disputada esta tarde en el hipódromo de Saratoga, tuvo un desenlace inesperado con el triunfo del ejemplar Antiquarian, que sorprendió en este evento. Así mismo, ocurrió en la partida cuando Irad Ortiz, Jr., quien fue lanzado de Mindframe, debido a una reacción en cadena provocada por el caballo de Kendrick Carmouche, Phileas Fogg, que se lanzó a líneas internas provocando el tropiezo.

 

A pesar de los esfuerzos de Irad por mantenerse en su montura y volver encima de su caballo, hasta se sentó en la grupa del caballo White Abarrio; el esfuerzo fue inútil y el boricua cayó a tierra, donde se observa que su monta y Sierra Leone, al parecer, le dan unos golpes.

Debido a esto, Irad Ortiz fue trasladado a un centro médico para su atención, motivado por dolores en la muñeca de su mano izquierda y costillas derechas. Sin embargo, hace minutos el agente de Ortiz Jr., Steve Rushing, anunció que escapó de lesiones graves en el incidente.

 

Los galenos del Centro Médico de Albany, donde fue llevado para una evaluación, hace minutos informaron que el joven piloto no tiene nada grave y recibió el alta médica; puede continuar con sus compromisos de monta este lunes. "Está autorizado para montar", dijo Rushing. "Veremos cómo se siente por la mañana."

 

Irad Ortiz Jr., para la jornada de este lunes que será el Closing Day en Saratoga, lleva cupo completo. Entre ellos con el ejemplar Soldier N Diplomat, en el Hopeful S. (G1) por $300,000. 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB La Rinconada Aaron Judge Sandy Alcántara
Domingo 31 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo