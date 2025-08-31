Monto sellado en el 5y6 de La Rinconada para este domingo 31-8-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 31 de agosto, se disputa la reunión 33 en el hipódromo La Rinconada, con la programación de doce carreras, sin pruebas selectivas, pero con una nueva marca en el monto recaudado para el 5y6 nacional en La Rinconada, con más de 133 millones recaudados.

Meridiano: Ganadores en la jornada previo al 5y6 en La Rinconada

La jornada ganadora inició con victoria para El Gran Coliseo (número 4) con la monta de Frankyn Puello Jr., y la preparación de Dotwing Fernández. En la segunda carrera triunfó Heyes Bay (USA) (numero 6) con la monta de Jaime Lugo y el ensillaje de Humberto Correia.

En la tercera carrera de la jornada se la llevó el ejemplar Say Cheez Lousie (USA) (número 4) con la monta de Winder Véliz y el entrenamiento de Carlos L. Uzcátegui, en la taquilla dejó Bs. 79,54. En la cuarta el triunfo le correspondió a King Diego (número 7) con la monta de Francisco Quevedo para Alejandro Pérez.

En la quinta carrera de la jornada el triunfo fue para Master Shot (número 4) con la monta de Francisco Quevedo para el entrenador José Gregorio Rodríguez. En la última no valida la victoria le correspondió al ejemplar Father Heart (numero 2) con la monta de Jaime Lugo para el entrenador Rafael Alemán Jr.,

Meridiano: Totales a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs.134.341.940,00, de los cuales, Bs.18.807.871,60 se repartirá entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirá, Bs.72.544.647,60.

En la primera válida para el 5y6 nacional, o séptima carrera en el orden el triunfo le correspondió al ejemplar, My Flirting Mate (número 5) que abonó Bs 75,74 por ganador.