José Francisco D’Angelo ganó tres y se coloco a una del líder en Gulfstream Park

El Royal Palm Meet de Gulfstream Park, un circuito que se encuentra en Hallandale Beach, Florida, tuvo lugar el penúltimo día del mitin primavera-verano. Donde se celebraron once carreras este sábado. El entrenador venezolano José Francisco D’Angelo, resaltó en la carta con tres triunfos, y se puso a una del líder Saffie Joseph Jr., quien no pudo conseguir una victoria.

José Francisco D’Angelo consiguió un triplete ganador

El entrenador venezolano José Francisco D’Angelo, quien tuvo una excelente temporada del Championship Meet, acá en Gulfstream Park, está cerrando con todo el Royal Palm Meet, con un excelente remate. Este sábado se colocó a una victoria del actual campeón. Este domingo “Kikito” conocido por sus allegados, lleva cuatro compromisos para buscar su primer título en Estados Unidos.

D’Angelo comenzó la jornada del sábado con la sorpresa en la segunda carrera con la yegua Zolene, una potra de dos años que fue montada por el también venezolano Yolber Torres, que se impuso en un reclamo de perdedoras por $35.000, en distancia de 1.000 metros en pista de grama en un crono de 56”1 para la distancia. En la taquilla arrojó un pago de $18,60 a ganador.

En la tercera, D’Angelo, presentó a Gallant Knigt, que lució la buena monta del jinete inspirado Leonel Reyes Ramos, para llevarse un reclamo de $31,000 en recorrido de 1.000 metros en pista sintética. La ganadora representó los colores del propietario Brent Fernung, y dejó un pago de $11,40 a ganador, y un crono final de 57”2. Este castrado hija de St Patrick’s Day, consiguió su segunda victoria en siete presentaciones.

El hat trick llegó en la quinta del programa en yunta una vez más con el jockey venezolano Leonel Reyes Ramos, quien llevó las riendas del ejemplar Khozalite, que fue una ligera sorpresa en la taquilla tras arrojar $8,40 a ganador. El ganador corrió la distancia de 1.600 metros en 94”4 en pista de grama. Este macho de dos años, hijo de Khozan, consiguió su primera victoria en dos actuaciones, y corrió con los colores del Half Hollow Stables, LLC y ProRacing Stable LLC.

José Francisco D’Angelo, cierra la temporada del Royal Palm Meet, en Gulfstream Park, con cuatro compromisos este domingo. La jornada inicia a las 12:50 p.m., con una cartelera de 10 carreras, sin cortes selectivos.