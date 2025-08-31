Belleza se ganó su puesto en el Breeders’Cup Filly and Mare Turf

Suscríbete a nuestros canales

La criada en casa de Moyglare Stud, Bellezza, de cuatro años hija de Siyouni en Terrific por Galileo, esperó el desgaste de la favorita Be Your Best para quedarse con los honores del Flower Bowl Stakes (G2) disputado este sábado en Saratoga, un evento del 'Win and You're In' para el Breeders' Cup Filly and Mare Turf (G1).

Belleza brilló para la Breeders’Cup Filly and Mare Turf

Be Your Best, intentó aprovechar su velocidad para tratar de ganar de punta a punta el Flower Bowl Stakes (G2) en distancia de 2.200 metros en pista de grama y con una bolsa de medio millón de dólares, sin embargo, la recta final de Saratoga, le cayó pesada y esto lo aprovechó Belleza, que lució un impresionante cambio de ritmo que dejó a todos los demás atrás, para coronar el triunfo en crono de 2:14.80 (134”4).

El Flower Bowl le otorgó a Bellezza un lugar en Breeders' Cup Filly and Mare Turf (G1) en noviembre en Del Mar como parte de la serie de desafíos "Win and You're In".

Esta victoria se suma a una ya estelar carrera en Saratoga para el entrenador Miguel Clement, quien ganó su sexta carrera de césped desde la jornada inaugural del 10 de julio. Bellezza logró su segunda carrera de grado tras ganar el Sheepshead Bay de Grado 3, con su jinete habitual Jaime Rodríguez a bordo.

Amber Cascade llegó segunda, tercera Be Your Best, con La Mehana completando la superfecta. Madame Mischief, Long Ago y Marksman Queen completaron el orden de llegada. In Time y Amanda's Folly, participante exclusiva de la pista principal, fueron retirados.

Clement dijo que Bellezza tendrá una posible preparación en el Waya (G3) de 11 furlongs el 5 de octubre en Belmont en el Big A. Bellezza ha ganado dos de sus cuatro salidas en Estados Unidos, tras comenzar su carrera en su Irlanda con el entrenador Ger Lyons.