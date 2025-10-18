Back to Back con Stakes incluido para Emisael Jaramillo esta tarde en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El jinete venezolano Emisael Jaramillo transformó la jornada sabatina en un rotundo éxito. Tras pasar en blanco la tarde del viernes, el "Muchacho de la Película" aplicó el adagio "Nunca es tarde si la dicha llega" y cambió por completo su suerte. Con tres contundentes victorias, dos de ellas en secuencias inmediatas, Jaramillo demostró su vigencia; aún le restan montas por cumplir en el programa.

Victorias: Back to Back Gulfstream Park Sábado

Jaramillo encontró el camino al éxito temprano en el día, pero su brillo se intensificó al conseguir la segunda victoria a la altura de la séptima carrera. Esta competencia especial, reservada para ejemplares de tres años y más, se disputó sobre la pista de arena con un recorrido de 1.400 metros.

El campeón de Tucupido condujo con maestría al zaino de cuatro años Pure Class, logrando una imposición clara. El ejemplar, entrenado por David Fawkes, cruzó la meta con un tiempo final de 82.2 segundos y abonó un dividendo de $6.20 a ganador en la taquilla.

Sin embargo, lo mejor de la tarde aguardaba en la prueba siguiente. La octava carrera presentó uno de los compromisos más importantes del programa:El Florida Sire Susan’s Girl Stakes, un clásico con un premio de $200.000 a repartir.

El campo se redujo a once potrancas de la partida, tras el retiro de dos competidoras. Jaramillo tuvo en sus manos a la número doce, Mythical, una pupila de su compatriota, el entrenador Jorge Delgado, que hacía su reaparición luego de 50 días sin competir.

La actuación de la potranca resultó categórica. Mythical ganó con extrema facilidad, sin que Jaramillo tuviera que exigirla a fondo. La pupila de Delgado se impuso con un tiempo final de 82.4 segundos para el recorrido.

La victoria de Mythical no pasó inadvertida para el público. Su imponente exhibición se reflejó en un exiguo dividendo de $2.80 a ganador, $2.10 al place y $2.10 al show, lo cual ratificó la alta estima de la potranca entre los apostadores. Para Emisael Jaramillo, esta victoria, la tercera de la tarde.

Victorias: Número de por Vida Estados Unidos Venezuela Jinete

El éxito catapulta al jinete criollo a 4.998 lauros totales. Con 127 triunfos en la presente campaña en Estados Unidos, el campeón eleva su cuenta en Norteamérica a 1.855, que sumados a sus 3.143 victorias en Venezuela, lo dejan a solo dos celebraciones de ingresar al selecto club de las 5.000, un hito que en la historia del hipismo venezolano solo han alcanzado leyendas del Salón de la Fama como Ramón Domínguez y Javier Castellano.