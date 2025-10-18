Emisael Jaramillo: Rompe la sequía y se acerca a la cifra histórica de 5.000 victorias

Suscríbete a nuestros canales

El jinete venezolano Emisael Jaramillo puso fin a una breve racha sin victorias y retomó su camino hacia un récord personal histórico durante la jornada de carreras de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, en Florida, Estados Unidos. La agenda de la tarde incluye la disputa de once pruebas, entre ellas dos clásicos.

Jaramillo, quien busca consolidar su trayectoria con un total de victorias significativo, cumple nueve compromisos de monta en el circuito hoy sábado. A pesar de la amplia agenda, el criollo debió esperar hasta la quinta competencia para entrar al recinto de ganadores, luego de una jornada sin triunfos el pasado viernes.

El éxito llegó en la quinta carrera, una prueba especial para ejemplares de tres años y mayores sobre la pista de arena y en un recorrido de 1.400 metros. Jaramillo cruzó el disco en ganancia con el ejemplar Skellig Michael, principal favorito del público apostador.

Como acostumbra, el jinete venezolano saltó raudo a la punta desde la partida. Skellig Michael marcó parciales de 22.4, 45.1, y 70.1 segundos, para un tiempo final de 1:22.84 minutos. Por momentos, el triunfo se vio comprometido ante el avance de He’s A Beast, conducido por Joe Bravo. Sin embargo, el ejemplar de Jaramillo demostró estamina suficiente para despegar y sacar la ventaja necesaria que le permitió ingresar por primera vez en la tarde al círculo de ganadores.

El ejemplar de tres años cuenta con el entrenamiento de otro venezolano, el preparador Víctor Barboza Jr., quien vio materializar sus esfuerzos con esta victoria. El dividendo a ganador fue de $3.60.

Con esta conquista, Emisael Jaramillo suma 125 victorias en la temporada y alcanza un total de 1.853 triunfos de por vida en Estados Unidos, cifra que se añade a sus 3.143 éxitos en Venezuela. El jockey venezolano acumula así 4.996 victorias, con lo cual queda a solo cuatro triunfos de alcanzar la impresionante marca de 5.000 lauros entre ambos países, un hito que, hasta ahora, solo las leyendas miembros del Salón de la Fama, Ramón Domínguez y Javier Castellano, han logrado.