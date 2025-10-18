Final dramático:Potra Goats On A Tree se lleva la victoria del Evvie Jets del Campeonato Fall Starter en Belmont At The Big A

Suscríbete a nuestros canales

A la altura de la quinta competencia se disputó el Evvie Jets de $110.000 como parte de la programación del Campeonato Fall Starter en el Belmont At The Big A del circuito de Aqueduct.

El llamado fue para yeguas de tres y más años, en distancia de 1.700 metros en pista de grama y con la participación de nueve corredoras inscritas.

La prueba se la llevó la castaña de cuatro años, Goats On A Tree (número 4), con la monta del jinete estadounidense Dylan Davis y presentada por Michael Maker.

Desarrollo de la carrera

Al momento de darse la partida, Tour Jete (número 2), montada por Jaime Rodríguez fue la que comandó casi que todo el trayecto por la parte central mientras que la conducida por Davies se mantuvo cerca de la puntera por fuera, con parciales 24’’64 para los 400 metros, 48’’75 para 800 y 1.12’’94 para 1.200 metros.

Al giro de la última curva ambas yeguas se fueron en un buen duelo en los metros finales, sin embargo, la cuatroañera Goats On A Tree no se resistió ante la lucha y fue cuando pudo avanzar en velocidad para cruzar al espejo a pescuezo de Tour Jete (número 2) que tuvo que conformarse con el segundo lugar.

El resto de los parciales quedaron en: 1.36’’48 para la milla y dejó el crono en 1.42’’55 para la distancia de 1.700 metros.

La pupila de Maker es una hija de Bolt D' Oro en The Rahy Angel, además de lograr su sexto triunfo en 16 actuaciones y arrojó dividendo de $7,82 a ganador.