LVBP: Poder para el nido: Alejandro Mejía se une a los Cardenales

El inicialista llega con credenciales de poder tras su paso por la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) este verano

Daniel Morales
Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 07:29 pm
A pesar de haber ganado sus dos últimos compromisos, los Cardenales de Lara saben que no hay margen de error. La gerencia crepuscular se mantiene activa en el mercado y continúa realizando movimientos estratégicos para revertir su situación actual en la tabla.

Actualmente, los "pájaros rojos" se ubican en la sexta posición, empatados con los Navegantes del Magallanes. Ambos equipos poseen un récord de 18 victorias y 20 derrotas. Sin embargo, la liga está muy reñida: apenas 2.5 juegos los separan de la punta.

Refuerzo de poder: Alejandro Mejía

Con la misión de blindar el lineup, el conjunto larense oficializó este lunes la contratación del infielder dominicano Alejandro Mejía.

El inicialista llega con credenciales de poder tras su paso por la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) este verano, donde vistió las camisetas de Dorados de Chihuahua y Saraperos de Saltillo. Sus números hablan por sí solos: en 83 juegos, Mejía conectó 24 cuadrangulares y remolcó 85 carreras, dejando una sólida línea ofensiva de .290 / .356 / .560 (AVG/OBP/SLG) y un total de 97 imparables.

 

