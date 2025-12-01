LVBP: El curioso "40-40" de La Guaira: Líderes en poder y en castigo

Suscríbete a nuestros canales

El pasado domingo 23 de noviembre, Tiburones de La Guaira marcó un hito agridulce en la LVBP. El conjunto litoralense se convirtió en el primer equipo en alcanzar la marca de los 40 jonrones conectados, demostrando su poder ofensivo; sin embargo, esa misma semana compartieron con los Leones del Caracas un récord menos deseado: alcanzar la cifra de 40 cuadrangulares recibidos.

Esta estadística convierte a los escualos en los líderes absolutos de la liga en ambos departamentos: son los que más castigan y los más castigados.

Poder vs. Vulnerabilidad

Actualmente, la balanza de Tiburones se inclina peligrosamente hacia el intercambio de golpes.

Ofensiva: Lideran el torneo con 46 estacazos .

Pitcheo: Su cuerpo de lanzadores ha permitido también 46 vuelacercas.

El ataque guairista tiene nombres propios: el infielder Jadher Areinamo, quien ha despachado 13 bambinazos, y el jardinero Daniel Montaño, con siete.

La competencia en el ranking de poder

Aunque La Guaira marca el paso, sus rivales no están lejos en esta guerra de batazos. Así se distribuye el poder en la liga:

Jonrones Conectados: Detrás de los 46 de Tiburones, le siguen Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita con 41 cada uno. Cardenales de Lara y Leones del Caracas acechan con 40.

Jonrones Permitidos: Los lanzadores de Leones del Caracas ocupan el segundo lugar negativo con 41 permitidos, mientras que Caribes está a un paso de unirse al "club de los 40" en contra, necesitando solo tres más.

Proyecciones: Rumbo al 50/50

El ritmo actual sugiere que los salados se perfilan como el primer equipo 50/50 de la campaña (50 dados, 50 recibidos), superando potencialmente sus registros de la temporada anterior, donde conectaron 58 y recibieron 57.

Por su parte, los Leones del Caracas parecen mantener la tendencia de su campaña previa, donde registraron una inusual relación de 70 jonrones conectados por 60 recibidos, cifras que podrían emular si el pitcheo no ajusta en la recta final.