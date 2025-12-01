LVBP: Leones afrontarán un mes de diciembre difícil y con poco margen de error

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas arrancarán esta octava semana de ronda regular en el sótano de la clasificación, una situación que parecía impensable tanto para la organización como para los fanáticos. Sin embargo, el lado positivo de esto es que las diferencias son cortas, ya que apenas están a 2.5 juegos de los puestos directos al Round Robin.

El mes de diciembre no solo será crucial para las aspiraciones del equipo, sino que además luce un poco cuesta arriba por la distribución de los juegos. Y es que a falta de 20 jornadas, el conjunto capitalino tendrá que hacerse fuerte en condición de visitante, pues disputará 12 encuentros en la ruta.

Leones, todo o nada en las próximas semanas

Hasta la fecha, Leones del Caracas presenta récord negativo de 16 victorias y 20 derrotas. Ese déficit tendrán que revertirlo sí o sí para, al menos, buscar meterse como mínimo en puestos de Comodín. De hecho, necesitan ganan 13 de esos 20 compromisos para quedar por encima de los .500.

Pero como viene siendo costumbre en las últimas temporadas de la LVBP, jugar incluso por debajo de .500 pudiera servir para disputar el Comodín. Recordemos que el año pasado tanto melenudos como Tigres de Aragua se enfrentaron por ese último cupo a la postemporada, y en ambos casos finalizaron la ronda regular con balance negativo.

Por lo pronto, el calendario del mes de diciembre no pinta muy amable para los Leones del Caracas. Por ejemplo, en la novena semana jugarán en todo momento como visitantes, mientras que deberán viajar a Maracaibo en cuatro ocasiones.

Enfrentamientos de Leones del Caracas en el mes de diciembre