Nelson Arrieta deslumbró en Caracas con “La Rumba del Año”

El Centro de Eventos del Hotel Tamanaco se convirtió en el epicentro de la música venezolana con el esperado concierto de Nelson Arrieta, el primero de su gira. Ante un público entusiasta que coreó y bailó cada verso, el cantautor zuliano ofreció una noche inolvidable que hizo honor al título de "La Rumba del Año".

La fiesta comenzó con una chispa inigualable gracias a la talentosa Marilyn Chirinos, cuya presentación preparó al público para lo que sería una noche sin tregua.

El espectáculo, de principio a fin, fue una celebración cargada de emociones y recuerdos. Arrieta entregó un repertorio de joyas musicales, un viaje de emociones y puro ritmo que demostró su maestría vocal y la calidad de su banda recorriendo lo más destacado de su carrera y su evolución artística.

Los asistentes se deleitaron con éxitos ineludibles como "Solo Por Ti", "Todo Quedó", "Así Es La Vida", y la más reciente versión de "Tú De Qué Vas".

Demostrando su versatilidad y el sabor inconfundible de su tierra, el concierto alcanzó un punto álgido con un enérgico “Mix de Gaitas” que no dejó a nadie sentado, confirmando que la noche era una auténtica fiesta.

Uno de los momentos emocionantes de la noche fue la aparición en tarima del reconocido músico Diego Rojas, ex integrante de la prestigiosa agrupación Guaco, quien acompañó a Nelson Arrieta, regalando al público varias canciones en un emotivo dueto que selló el cariño y la admiración mutua entre ambos artistas.

La velada culminó con el emotivo broche de oro de la mano de "Regálame Tu Amor", el tema elegido para cerrar esta primera parada de su gira. Nelson Arrieta se despidió visiblemente conmovido, agradeciendo a sus seguidores por su presencia y por el "cariño y el infinito apoyo del público", dejando claro que esta gira apenas comienza y promete seguir llenando de buena música cada escenario que pise.

Nota de prensa