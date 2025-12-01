Isaías Tejeda vuelve a la LVBP con una camisa distinta a la de Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Llega el mes de diciembre, y las ocho franquicias que pertenecen a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional no paran de reforzarse para intentar afrontar de buena manera la recta final de la ronda regular. Uno de los equipos que busca solidez son las Águilas del Zulia, quienes atravesaron una semana pésima ofensivamente hablando.

Los dirigidos por Lipso Nava ganaron tan solo uno de sus seis compromisos durante la séptima semana del campeonato, y sin duda los bates fueron los principales señalados. La ofensiva aguilucha solamente fabricó 11 carreras en la semana, lo que explica la mala racha que han vivido.

Ante esta situación evidente, la dirigencia de las Águilas del Zulia ha decidido atacar directamente el problema, al buscar un bateador importante que pueda cambiarle el curso a las cosas. Con esta misión, los zulianos concretaron la firma del dominicano Isaías Tejeda, un toletero sumamente querido en la LVBP, especialmente en Caracas.

Nuevo uniforme para Isaías Tejeda

Y es que, en efecto, las Águilas del Zulia se han hecho con los servicios del toletero dominicano Isaías Tejeda, para reforzar una ofensiva que, sin duda alguna, necesita producir nuevamente a buen nivel. La noticia fue confirmada por Dylan Angarita, agente del jugador, a través de su cuenta de Instagram.

El primera base quisqueyano viene de ver acción en verano, durante la campaña 2025 de la Liga Mayor de Beisbol Profesional, con el uniforme de Delfines de La Guaira. En dicho torneo, dejó promedios sumamente positivos de .355/.423/.546/.969, además de siete batazos de vuelta completa y 37 carreras impulsadas.

El de las Águilas del Zulia será el tercer uniforme vestido por Isaías Tejeda en nuestra pelota invernal, a la que llegó en la zafra 2017/18, con Tiburones de La Guaira, y en donde se afianzó como figura desde la 2018/19, con Leones del Caracas, equipo al que defendió por cuatro temporadas.

De por vida, el dominicano batea para .299/.389/.479/.868 en la LVBP, con 211 imparables, 25 cuadrangulares y 113 carreras impulsadas en 191 juegos. Además, fue campeón en la 2019/20, como refuerzo de Cardenales, y en la campaña 2022/23, cuando fue MVP de la Final con Leones del Caracas.