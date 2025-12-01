Bono de Guerra Económica: Fechas de pago y montos aumentados para fin de año en Patria

Suscríbete a nuestros canales

El Bono de Guerra Económica continúa entregándose a miles de ciudadanos en Venezuela a través del Sistema Patria, con especial atención a pensionados y trabajadores del sector público. Este beneficio, también conocido como “Ingreso Contra la Guerra Económica”, ha sido recientemente ajustado para garantizar un mayor apoyo económico en diciembre.

Recordemos que en noviembre, el pago del bono comenzó el viernes 14, siguiendo el mismo procedimiento que en meses anteriores. Los principales beneficiarios son pensionados, empleados públicos y jubilados del Estado, quienes reciben el apoyo junto con el bono de alimentación, la entrega se realiza de manera organizada para garantizar que todos los usuarios accedan oportunamente a sus recursos.

Aunque no es oficial, posiblemente entre los días 14 al 24 de diciembre el Sistema Patria esté depositando en las respectivas cuentas del Monedero Patria el Bono de Guerra Económica, a los diferentes sectores correspondientes. Asimismo, sus montos también varían para cada grupo, siendo sus montos 120, 112 y 50 dólares para trabajadores públicos activos, pensionados y jubilados, respectivamente.

Recordemos que los montos de este importante bono cada mes varían en bolívares, puesto que se basa en la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Foto: Sistema Patria

Uso del veMonedero y notificaciones

El veMonedero es la herramienta del Sistema Patria que permite retirar y transferir los fondos del bono. Los beneficiarios reciben notificaciones por mensaje de texto desde los números cortos 3532 o 67373, confirmando la acreditación del beneficio y facilitando su uso inmediato, esta herramienta garantiza un manejo seguro y transparente de los recursos.

Pasos para cobrar el bono

Para acceder al beneficio, los usuarios deben seguir los siguientes pasos: