LVBP: Wilson García se alza como el Jugador Meridiano de la séptima semana

La séptima semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional dejó rendimientos individuales realmente sensacionales, sin embargo, lo logrado por Wilson García con los Bravos de Margarita destaca levemente por encima del resto, lo que lo hace alzarse con la distinción del Jugador Meridiano de la séptima semana de nuestra pelota.

El bateador ambidiestro del cuadro insular estuvo realmente intratable durante esta semana, logrando registros y promedios que ayudaron a los Bravos a sumar cuatro importantes triunfos para su causa. Además, por si fuera poco, el slugger de Margarita logró una marca histórica, que le dio el impulso necesario para ser el MVP de la semana.

La histórica semana de Wilson García

Sin duda alguna, el rendimiento mostrado por Wilson García entre el 25 y el 30 de noviembre fue realmente sobresaliente. En seis compromisos disputados, el slugger bateó para .370/.400/.815/1.215, además de registrar 10 imparables, cuatro vuelacercas y la impactante cifra de 17 carreras impulsadas.

Esta marca de 17 rayitas fletadas es, según reporta el periodista Tony Flores, récord de la LVBP, al igualar la marca de Pedro Castellano, quien remolcó también 17 anotaciones entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre de 2001, con el uniforme de los Tigres de Aragua.

Gracias a esta marca, Wilson García sacó ligera ventaja ante una importante cantidad de toleteros que tuvieron una fenomenal séptima semana, como es el caso de Rougned Odor, Yohendrick Piñango, Eliézer Alfonzo Jr. o Gorkys Hernández.