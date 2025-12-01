Flick confirma: Araújo sufre una "situación privada" y será baja

Suscríbete a nuestros canales

Una cortina de humo informativa se disipó tras las contundentes declaraciones de Hansi Flick. El entrenador del FC Barcelona abordó el motivo de la baja del central Ronald Araújo y contradijo la versión oficial que había emitido el club, la cual citaba un "virus estomacal" como causa de la ausencia del uruguayo en el último partido.

En la rueda de prensa previa al trascendental encuentro contra el Atlético de Madrid, Flick fue directo y conciso, solicitando respeto para el jugador:

"Ahora mismo Ronald Araújo no está preparado para jugar, es una situación privada y os pediría que lo respetaseis. Es todo lo que puedo decir", afirmó el técnico alemán.

La declaración del entrenador confirmó lo que era un "secreto a voces" en el entorno azulgrana: la ausencia de Araújo no es física, sino emocional. El defensor charrúa estaría profundamente afectado mentalmente por su expulsión en el reciente encuentro ante el Chelsea y la subsiguiente lluvia de críticas que recibió, un golpe moral que ha mermado su ánimo para competir.

Protección del entrenador y baja sensible

Con su postura, Flick optó por proteger a su futbolista, brindándole el descanso mental necesario y evitándole la exposición a una posible reacción negativa de la afición del Camp Nou en un momento de alta tensión. El uruguayo ha estado en las instalaciones del club, pero sin unirse a los entrenamientos con normalidad.

La baja de Ronald Araújo para el choque contra el Atlético de Madrid representa un contratiempo significativo para la defensa culé, que deberá encontrar alternativas para asegurar los tres puntos en un partido clave para la lucha por el liderato de LaLiga.