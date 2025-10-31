LVBP: Wilson García pone sobre .500 a Bravos de Margarita a punta de jonrones

Suscríbete a nuestros canales

Los Bravos de Margarita lograron la épica en la jornada de este jueves por la noche en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Después de estar abajo por diferencia de cinco anotaciones, Wilson García se convirtió en héroe con inmenso cuadrangular en el décimo inning para dejar en el terreno a Navegantes del Magallanes.

Luego de permitir cinco carreras en la alta de la séptima entrada, los insulares devolvieron la dosis con un rally de cinco rayitas en la parte baja del octavo capítulo, provocando que las acciones se fueran a episodios extras. 'La Nave' fabricó par de anotaciones en el décimo, pero en la baja del mismo tramo el bateador designado selló puso cifras definitivas a favor de los locales con largo bambinazo por el jardín derecho.

Wilson García apagó las luces en el Estadio Nueva Esparta para concretar la tercera victoria al hilo de los margariteños en el presente campaña de la pelota criolla. El ex Tiburones de La Guaira terminó una presentación notable de 5-1 con su tercer jonrón del año, una anotada y par de remolcadas.