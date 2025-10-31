LVBP: Jadher Areinamo desplegó dos cuadrangulares ante Leones

Suscríbete a nuestros canales

El joven segunda base de los Tiburones de La Guaira, Jadher Areinamo, protagonizó una noche explosiva en el estadio Monumental de Caracas, conectando dos cuadrangulares decisivos ante los Leones del Caracas en un duelo cargado de tensión y urgencia para el equipo litoralense. Con apenas 21 años, Areinamo demostró temple y poder en momentos clave, liderando la reacción ofensiva de Tiburones que venía de dos derrotas consecutivas y ocupaba el último lugar en la tabla.

Su primer estacazo llegó en la alta del cuarto inning, cuando La Guaira perdía 3-0. Con un swing preciso, Areinamo mandó la pelota por el jardín izquierdo, remolcando dos carreras que recortaron la diferencia y encendieron la chispa competitiva del equipo. Pero no se conformó: en la quinta entrada, volvió a castigar al pitcheo melenudo con otro jonrón de dos carreras, esta vez para colocar el marcador 6-3 a favor de los salados.

Areinamo, el nuevo motor de Tiburones

Con esta actuación, Jadher Areinamo elevó su promedio ofensivo a .396, acumulando ya tres jonrones y 11 carreras impulsadas en lo que va de temporada. El respaldo del coach de bateo Alex Cabrera ha sido fundamental en su desarrollo. El propio Areinamo reconoció que los consejos del exslugger venezolano han sido determinantes para ajustar su enfoque en el plato y mejorar su disciplina.

La ofensiva se desbordó en la segunda mitad del encuentro, mientras que la defensa ejecutó un triple play matador que frenó el ímpetu de los Leones y selló el cambio de momento para lograr su quinta victoria de la temporada y abandonar el último lugar de la tabla.