LVBP: Magallanes vuelve al último puesto trás derrota ante Bravos de Margarita

Bravos de Margarita logró derrotar a los Navegantes del Magallanes en un emocionante encuentro que se difinió en entredas extras con Wilson García como protagonista, conectando un enorme cuadrangular por todo el jardín derecho para dejar en el terreno al equipo naval en una nuev jornada de la LVBP.

Anthony Vizcaya fue el lanzador que terminó con la derrota al recibir el castigo en el inning número 10, mientras que Carlos Navas se adjudico la victoria con una labor de un episodio, donde pudo mantener la igualdad en la pizarra. Moises Gómez fue el jugador más destacado con por parte del equipo de Bravos de Margarita, batenado de 4-3 con cuadrangular y doblete.

Con la derrota sufrida en el primero de la serie ante Bravos de Margarita, los Navegantes del Magallanes regresan al último puesto de la tabla de clasificación con récord de cuatro victorias y siete derrotas, El pitcheo de Magallanes ha resaltado en el arranque de la temporada, pero en esta ocasión fue castigado con 10 carreras.

Navegantes y Bravos se verán las caras este viernes en el segundo juego de la serie en Nueva Esparta, los dirigidos por Eduardo Pérez con el objetivo de salir del último puesto de la tabla de clasificación.