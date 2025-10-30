LVBP: Eduardo Pérez satisfecho con el bullpen tras el triunfo de Magallanes sobre Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El manager de los Navegantes del Magallanes, Eduardo Pérez, se mostró satisfecho tras la importante victoria de su equipo ante los Leones del Caracas, en una nueva edición del clásico de la LVBP. El estratega valoró el esfuerzo colectivo y, en especial, el desempeño del bullpen, que volvió a responder en momentos claves.

“El bullpen hizo el trabajo otra vez, igual que anoche. Yo sabía que en un Caracas–Magallanes tenía que usar a mis mejores pitchers, y todos me demostraron que pueden hacer el trabajo”, expresó con orgullo tras el encuentro.

Confianza total en sus lanzadores

Pérez destacó el trabajo de Felipe Vásquez, pieza fundamental en los innings finales, y de Wilking Rodríguez, quien se encargó de cerrar el compromiso. El manager explicó que confía plenamente en ambos relevistas y que su combinación de un zurdo y un derecho le ofrece mayor flexibilidad frente a los lineups rivales.

“Felipe hizo lo que sabe hacer. Le pedí un bateador más y respondió ante un rival tan peligroso como Harold Castro. Luego, con dos outs, traje a Wilkin para cerrar, y gracias a Dios todo salió bien”, detalló el estratega, resaltando la disciplina de su cuerpo de lanzadores.

Aunque el bullpen ha cumplido con creces, Pérez reconoció que la ofensiva todavía tiene espacio para mejorar. El timonel aseguró que el equipo ha dejado muchos corredores en base y que deben aprovechar mejor las oportunidades.

“Todavía no hemos despertado como tenemos que despertar”, dijo.

Mencionó además a Renato Núñez, MVP de la temporada pasada, quien pasa por un momento discreto, pero en quien mantiene plena confianza: “Sabemos lo que puede hacer, es cuestión de tiempo para que todos empiecen a batear”.

Pensando en lo que viene, Eduardo Pérez valoró el impulso que representaron las dos victorias consecutivas luego de un arranque difícil, aunque pidió mantener los pies sobre la tierra. El manager considera que lo importante ahora es dejar atrás los tropiezos iniciales y también el juego recién ganado, enfocándose únicamente en el siguiente compromiso ante Margarita. Bajo esa mentalidad de avanzar “juego por juego”, Magallanes busca sostener su buen momento y reencontrarse con el nivel competitivo que su afición espera ver.