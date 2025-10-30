Juegos para hoy en la LVBP: 30 de octubre de 2025

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una electrizante jornada en este miércoles, 29 de octubre, la acción continúa hoy en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y por ende, es importante saber cuáles son los duelos pautadas en esta fecha.

La principal novedad en este jueves, es que Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia, tendrán su día de descanso previamente establecido en el calendario, lo que quiere decir que solamente habrá tres desafíos.

Juegos para hoy en la LVBP:

- Tigres de Aragua (Jean Pinto) vs Cardenales de Lara (Cleiverth Pérez) 7:00pm en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

- Tiburones de La Guaira (por definir) vs Leones del Caracas (Beck Way) 7:00pm en el estadio Monumental Simón Bolívar

- Navegantes del Magallanes (Ricardo Sánchez) vs Bravos de Margarita (Melvi Acosta) 7:00pm en el estadio Nueva Esparta.