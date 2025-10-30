Así quedaron los resultados en la jornada de este miércoles 29 de octubre en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este miércoles, 29 de octubre, en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional fue especial por la transmisión de Meridiano Televisión y a su vez, bastante peleada. Por lo tanto, repasaremos los resultados en cada una de las plazas donde se vio acción.

Lo más notorio, fue el gran ambiente que se divisó en el estadio Monumental Simón Bolívar con el primer choque entre los Navegantes del Magallanes y los Leones del Caracas. Tres desafíos culminaron por la mínima.

Cardenales vapulea a las Águilas:

Los Cardenales de Lara superaron cómodamente a las Águilas del Zulia 11 carreras por 2, para dividir (1-1) en una serie de dos duelos en el Luis Aparicio El Grande. Un desafío que pusiste disfrutar por las pantallas de Meridiano.

Cardenales de Lara 11-2 Águilas del Zulia

Magallanes vence por la mínima a Leones:

Mientras que en el estadio Monumental, un cuadrangular en la novena entrada de Andrelton Simmons le dió la ventaja definitiva 4 carreras por 3 a los Navegantes del Magallanes sobre los Leones del Caracas, en un gran ambiente.

Navegantes del Magallanes 4-3 Leones del Caracas

Bravos barre a Tiburones:

Por su parte, los Bravos de Margarita barrieron a los Tiburones de La Guaira en el estadio Nueva Esparta, tras derrotarlos este miércoles con score de 4 carreras por 3.

Tiburones de La 3-4 Bravos de Margarita

Tigres sigue invicto en casa:

En el último encuentro de la noche, los Tigres de Aragua mantuvieron el invicto en el José Pérez Colmenares (7-0), luego de imponerse 6 carreras por 5 a los Caribes de Anzoátegui.