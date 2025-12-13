LVBP: ¿Cuántas derrotas separan al Magallanes de la eliminación?

Suscríbete a nuestros canales

21 victorias y 24 derrotas hasta hoy. La temporada de los Navegantes del Magallanes se adentra en su fase más tensa. A pesar de haber tenido tramos brillantes, incluyendo una racha donde su picheo abridor fue de lo mejor en la liga, la inconsistencia ha llevado al equipo a la parte baja de la tabla, con un récord dehasta hoy.

Con menos de una docena de juegos restantes en el calendario, la mirada del fanático magallanero se enfoca ahora en el temido "número mágico" de la eliminación.

El cálculo de la angustia

En el formato actual de la LVBP, donde los primeros cuatro equipos avanzan directamente al Round Robin y el quinto y sexto lugar disputan un Wild Card, cada derrota se convierte en un peso que acerca a la Nave Turca a un naufragio prematuro.

La lucha por el comodín (6° Lugar): Magallanes (21-24) se encuentra actualmente en la séptima posición. El colchón es mínimo: apenas una victoria por debajo de Tiburones de La Guaira (22-24) y una sobre su eterno rival, Leones del Caracas (20-25).

El trágico número: Si bien el número exacto cambia día a día, cada derrota de Magallanes en combinación con victorias de sus rivales directos (Tiburones y Leones) reduce drásticamente sus posibilidades de alcanzar, al menos, el Wild Card. Un desliz de la Nave sumado a triunfos de los equipos del fondo podría dejarlos matemáticamente fuera de toda oportunidad en cuestión de pocos días.

Presión aumenta: a evitar la historia reciente

La fanaticada valenciana tiene fresco el recuerdo de la temporada 2023-2024, cuando la nave no halló consistencia y terminó naufragando con su peor temporada en más de tres décadas, quedando fuera de toda postemporada.

Para evitar que se repita la tragedia, el mánager y su staff saben que la prioridad es ganar la mayor cantidad de juegos posibles de aquí al cierre, sin depender de los resultados de otros.

El duelo de esta noche contra las Águilas del Zulia es más que un juego de temporada regular; es una final adelantada para Magallanes en su desesperada carrera por no ser eliminado.