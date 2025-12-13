MLB: Mets de Nueva York llegan a un acuerdo con esta estrella dominicana para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York han reaccionado. Luego de perder a Edwin Díaz y Pete Alonso en los últimos días, la organización ha llegado a un acuerdo con el utility dominicano, Jorge Polanco, por dos años a cambio de 40 millones de dólares, según el periodista de The Athletic, Will Sammon.

El pelotero de 32 años tiene 12 temporadas de experiencia en Grandes Ligas, en las que ha podido jugar con los uniformes de los Twins de Minnesota y Marineros de Seattle, respectivamente. En este lapso de tiempo, tiene un llamado al Juego de Estrellas en el año 2019.

La llegada de Polanco responde a una necesidad clara dentro del roster de los Mets, luego de la salida de varios de sus jugadores estelares. Se espera que el jugador asuma funciones principalmente como primera base y bateador designado, roles en los que su producción ofensiva puede marcar diferencias de inmediato.

Jorge Polanco – Mets de Nueva York

La gerencia neoyorquina apuesta por su capacidad para generar contacto, aportar poder ocasional y ofrecer profundidad en una alineación que busca mayor consistencia a lo largo de la temporada y que, con su liderazgo, puede encajar de buena manera con Francisco Lindor y Juan Soto.

El acuerdo por 40 millones de dólares en dos temporadas también evidencia la estrategia financiera de los Mets, que buscan equilibrar inversiones significativas con contratos de duración moderada, tomando en cuenta que el año pasado realizaron grandes inversiones y la más llamativa fue el trato con Soto de 765 millones.

Finalmente, esta firma de Jorge Polanco les permite dar un golpe sobre la mesa a los Mets de Nueva York, que deben mejorar su roster lo más posible, con la finalidad de pelear por ganar la división Este de la Liga Nacional. Además, deben dejar en claro que su proyecto es lo suficientemente bueno para ganar la Serie Mundial.