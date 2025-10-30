LVBP: Magallanes domina a Leones con una gran remontada

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este miércoles contó con el juego más esperado por muchos fanáticos venezolanos. Y es que el Estadio Monumental albergó el primer duelo de la temporada 2025-2026 de la LVBP entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, el cual finalizó con pizarra de 4 a 3 para los carabobeños.

Magallanes, a fuerza de jonrones

Uno de los aspectos más relevante de este primer encuentro entre los eternos rivales recayó en los lanzadores. Por un lado, Erick Leal solo toleró una carrera durante su labor monticular; mientras que por el otro, los brazos del Magallanes mantuvieron en cero a Leones a lo largo de cinco entradas.

En el mismo primer inning, la visita atacó con todo y lograron inaugurar el marcador. Con dos outs, Ángel Reyes pegó un doble por el jardín izquierdo, lo que le permitió poco después pisar el home tras otro batazo de dos bases de Eliézer Alfonzo Jr.

Luego de eso, Erick Leal fue capaz de retirar en fila a 10 bateadores. Su línea de trabajo fue de 5.2 entradas en las que permitió cinco hits y una rayita, además que regaló una base por bolas y ponchó a siete contrarios.

A su vez, en la acera de enfrente, el abridor Zach Plesac y los relevistas Ángel Acevedo, Julio Rodríguez y Enderson Franco se combinaron para solo recibir par de indiscutibles de Leones en los cinco primeros capítulos.

Sin embargo, en la baja del sexto apareció el oportuno bate del debutante Harold Castro. Con dos compañeros en base, el Tren del 23 le desapareció la pelota a Alex Claudio entre los jardines derecho y central, generando así una algarabía total en el estadio.

Pero cuando todo era alegría en la capital, la Nave respondió en entradas consecutivas para remontar las acciones. En el séptimo, Rougned Odor disparó un jonrón solitario por el jardín derecho; para el octavo, Ángel Reyes apareció con un hit para empujar a Nelson Rada desde la antesala; y, finalmente, en el noveno Andrelton Simmons concretó la victoria de los suyos con su primer vuelacercas.

De esta manera, los Navegantes del Magallanes (4-6) se quedan con el primer duelo de esta serie particular y extienden su buen arranque de semana. Por su parte, con esta caída los Leones del Caracas (5-5) ceden terreno en su lucha por los primeros puestos.