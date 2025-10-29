LVBP: Eduardo Pérez quiere sacarle provecho al primer Caracas vs Magallanes de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de la temporada 2025-2026 de la LVBP no ha sido del todo productiva para los Navegantes del Magallanes, quienes llegan a la jornada de este miércoles en el sótano de la clasificación. Sin embargo, un clásico contra Leones del Caracas podría cambiar las cosas.

El manager Eduardo Pérez sabe que cuenta con un roster lleno de peloteros talentosos, aunque han sido los pequeños detalles los que no le han permitido tener un mejor récord. Pero más allá de eso, la confianza que tiene sobre sus jugadores parece ser la clave para que el equipo levante su rendimiento más temprano que tarde.

Un Caracas vs Magallanes como punto de inflexión

El Estadio Monumental alberga el primer careo de esta zafra entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes. Allí, en pie de campo, el manager Eduardo Pérez habló con Meridiano de varios temas referentes al presente de su equipo, sobre todo lo que significa este choque entre los eternos rivales.

"Todos los juegos son importantes. Este entre los eternos rivales es algo muy bonito, y nosotros queremos sacar provecho para empezar a batear de ahora en adelante", dijo.

Luego añadió: "Confío mucho en el equipo. Los muchachos se ven muy bien. Las cosas no han salido como hemos querido, pero creo que es mejor que pase ahora y no después".

Hasta los momentos, el estratega de la Nave no solo está sorprendido por el gran rendimiento de varios jugadores, sino que además también espera por más incorporaciones. Y es que una vez todos se hayan reportado, Magallanes tratará de dar un golpe de autoridad en el torneo venezolano.

"Mientras haya jugadores que sepan aportar, creo que cada uno deberá esperar su tiempo. Yo le daré sus oportunidades a todos, y jugará el que me dé más chances de ganar un encuentro. Cuando se incorporen todas las piezas que esperamos, el equipo tendrá una cara distinta en la ofensiva", finalizó Eduardo Pérez.