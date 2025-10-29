LVBP: Eduardo Pérez confía en que Magallanes "empezará a ganar más juegos"

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes se sacudieron su mala suerte este martes 28 de octubre, para derrotar en un espectacular juego de pelota a los Caribes de Anzoátegui en Valencia, y sumar así su tercer éxito de esta campaña 2025/26, y retomar la intención que tiene el equipo de salir del último lugar de la tabla de posiciones.

Magallanes se apoyó en otra gran presentación de su cuerpo de lanzadores, que en nueve episodios solamente permitió par de imparables y una carrera limpia, para silenciar a una ofensiva caribera que había estado realmente intratable en los últimos compromisos que se habían disputado.

Luego del importante triunfo, que sirve para darle confianza a la divisa, Eduardo Pérez, manager filibustero, dio declaraciones para el departamento de prensa de Magallanes, en las que dio su análisis del juego, y además, resaltó la importancia de la victoria para el futuro cercano.

Eduardo Pérez seguro de su equipo

En un duelo de pelota sumamente parejo, el equipo de casa, Navegantes del Magallanes, prevaleció ante Caribes de Anzoátegui por pizarra de 2-1. Aunque la ofensiva filibustera sigue con algunos problemas importantes, el pitcheo logró hacer el trabajo, algo que destacó el manager Eduardo Pérez después del juego.

"La clave fue el pitcheo, por supuesto. Creo que todos hicieron el trabajo. Muy contento con la victoria, el pitcheo está muy bien, y ojalá por ahí empecemos a ganar más juegos", fue lo primero que resaltó el timonel luego del compromiso.

Por otro lado, Eduardo Pérez habló de la importancia de las incorporaciones de Nelson Rada y Andrelton Simmons, quienes debutaron ayer con el equipo. "Además de ofensiva, nos aportan mucho a la defensiva. Me siento muy bien con Simmons en el shortstop y con Rada en el center field. Rada es un primer bate nato, muy parecido a Carlitos Rodríguez. Simmons se ve bien físicamente, cuando se sienta listo vamos a ver una buena versión suya ofensivamente", acotó.