LVBP: Esto dijo Rougned Odor tras guiar a Magallanes a su tercera victoria

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de la temporada 2025-2025 para Navegantes del Magallanes no ha sido fácil, ya que actualmente son el último equipo en la tabla de posiciones en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). El pasado martes, los dirigidos por Eduardo Pérez concretaron su tercera victoria en lo que va de zafra, al vencer en Valencia a Caribes de Anzoátegui.

En ese triunfo, el exgrandeliga Rougned Odor jugó un papel fundamental y fue el más valioso, al aportar ofensivamente para que la "Nave Turca" saliera de esa mala racha de derrotas, que lo tiene en el fondo de la tabla de posiciones en la naciente campaña del beisbol venezolano.

Rougned Odor y su producción oportuno

El infielder impulsó la carrera del triunfo con un doble en el cuarto inning y ese doble marcó la diferencia para que Magallanes venciera a Caribes 2-1.

"De verdad que contento, contento de haber podido ayudar a mi equipo a ganar y bueno, de verdad que me encanta jugar aquí en casa y los fanáticos, el ambiente que nos dan, es algo increíble y bueno, solamente nos toca salir a jugar y dar lo mejor de nosotros y tratar de ganar los más juegos que podamos", declaró Odor posterior al juego.

Además, Odor aseguró que no ha cambiado su estilo al bate y que se mantiene fiel a su manera de jugar. Explicó que en los encuentros anteriores simplemente no había tenido la fortuna de conectar bien la pelota, pero que poco a poco ha ido encontrando su ritmo y los resultados comienzan a reflejar ese trabajo constante.

Por otro lado, "El Tipo", como es apodado, también comentó que, en el turno decisivo, estaba enfocado en esperar un lanzamiento que cayera en la zona donde se siente más cómodo. Señaló que el lanzador le ofreció un slider justo en ese lugar y, aprovechando la oportunidad, logró conectar el batazo que permitió la carrera del triunfo.

"Bueno, solamente quedarnos pasivos, no tratar de ponernos muy grandes ni tratar de traer todas las carreras. Solamente picheo a picheo y y más nada, eso es lo que nos estamos enfocando ahorita y bueno, gracias a Dios ganamos el juego de hoy", agregó.

Hasta ahora en lo que va de campaña de LVBP, Rougned Odor tiene .185 de average en ocho desafíos, con cinco imparables, entre ellos un doble y un cuadrangular. Además, acumula cinco carreras remolcadas y cuatro anotadas.