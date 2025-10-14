Rougned Odor asegura que Magallanes tiene todo para ser campeón

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes ya tienen todo listo para lo que será su estreno en la temporada 2025-2026 de la LVBP, el cual será este jueves 16 de octubre contra Caribes de Anzoátegui. Además, a eso se le suma que el grupo también recibió la incorporación de un pelotero veterano que se estrenará con ellos tras más de una década: Rougned Odor.

El marabino se reportó el pasado lunes a los entrenamientos y se puso a las órdenes del manager Eduardo Pérez y el cuerpo técnico. Luego de una ligera sesión de trabajó confirmó sentirse al 100% y listo para ser el segunda base titular del equipo en estas primeras semanas de acción del campeonato.

Odor da con la clave para el título del Magallanes

Para Rougned Odor, regresar al José Bernardo Pérez y uniformarse con los Navegantes del Magallanes significa recordar sus inicios en la pelota. Y es que su debut en la LVBP fue justamente con la Nave y en el recinto ubicado en Valencia, por allá en la zafra 2013-2014.

"El ambiente en el José Bernardo Pérez es totalmente diferente, me encanta jugar en este estadio. Estoy contento de estar con el Magallanes. He sido magallanero siempre y fue el primer equipo que me dio la oportunidad de jugar beisbol profesional acá", comentó durante una entrevista para el canal de Youtube de la organización.

El infielder de 31 años cuenta con 10 temporadas de experiencia en Grandes Ligas, pero durante este 2025 vio acción en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) con Delfines de La Guaira. Ahora, tratará de cerrar su año demostrando que su nivel de juego está a la altura de las circunstancias, y es por eso que apunta alto en su regreso con el conjunto carabobeño.

"Tenemos un equipo muy completo. Por donde lo miren, tenemos piezas que pueden ayudar a ganar cualquier juego; con el bullpen, los abridores, la defensa, el bateo. Creo que contamos con todo lo que necesitamos para salir campeones. Solo nos toca mantenernos unidos, como una familia, que yo creo que esa es la clave para ganar un campeonato", apuntó.

Por último, Rougned Odor no quiso pasar por alto la novedad de contar con figuras de la franquicia como Endy Chávez y Mario Lissón, pero esta vez como parte del staff. Incluso, confesó que ese detalle será importante para que al equipo le vaya muy bien esta campaña.

"Será algo increíble. La comunicación que tendremos con ellos a lo largo de la temporada será diferente. Jugamos juntos y ahora son parte del cuerpo técnico del equipo. Creo que esa comunicación que ellos traen será importante por esa razón", finalizó.