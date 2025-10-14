LVBP: Carlos Rivero toma una decisión definitiva sobre su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Durante la última década, el nombre de Carlos Rivero ha sido, sin duda alguna, parte importante de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El talentoso infielder, que vistió las camisetas de Leones del Caracas, Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Tigres de Aragua y Tiburones de La Guaira, supo ser una auténtica grúa con el madero, al punto de imponer terror en los lanzadores rivales.

Sin embargo, como todo en la vida, a veces llega el momento de decir adiós. Luego de 14 campañas ininterrumpidas en nuestra Liga, el slugger ha decidido colgar los spikes a sus 37 años de edad. La decisión la anunció mediante un comunicado en redes sociales, para ponerle así punto final a una trayectoria inolvidable y llena de éxitos.

Carlos Rivero se retira

"Hoy, con el corazón lleno de emociones encontradas, quiero anunciar oficialmente mi retiro como jugador profesional de béisbol". Con dichas palabras inició el comunicado en el que Carlos Rivero, quien jugó la campaña pasada con Tiburones de La Guaira, anunció el final de su impecable trayectoria como pelotero.

El oriundo de Barquisimeto supo ser una figura realmente imponente en nuestra pelota, en donde dejó registros vitalicios de .267/.344/.436/.780. Además, conectó 88 batazos de vuelta completa en la LVBP (en ronda regular), cifra que lo coloca en el noveno lugar de todos los tiempos.

Carlos Rivero también tuvo una muy breve pasantía por el beisbol de las Grandes Ligas, en donde jugó cuatro desafíos con los Medias Rojas de Boston en 2014. En siete turnos, conectó cuatro imparables, de los cuales tres fueron extrabases (dos dobles y un cuadrangular). Sin embargo, no recibió más oportunidades en la Gran Carpa.

Sin duda, un slugger sumamente ilustre para nuestra pelota, que será recordado por cada uno de los equipos a los que tuvo el honor de defender.