A un día del playball: Así está el conteo de importados en cada equipo de la LVBP

A solo un día para que comience la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), los equipos ultiman detalles en sus rosters y confirman las llegadas de sus jugadores importados. Como es costumbre, la presencia de peloteros foráneos genera expectativa entre los fanáticos, que esperan ver cómo cada equipo se refuerza para arrancar con fuerza el nuevo campeonato.

Cantidad de importados por equipo

Hasta este lunes, las cifras muestran que varios conjuntos ya completaron su cuota de seis importados: Águilas del Zulia, Cardenales de Lara y Bravos de Margarita ya cuentan con todos sus foráneos en el país. Caribes de Anzoátegui y Tigres de Aragua suman cinco de seis, mientras que Tiburones de La Guaira tiene cuatro. En el caso de Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas, los números son más bajos: tres y dos, respectivamente. Sin embargo, estas cifras podrían modificarse en las próximas horas, ya que varios equipos esperan incorporaciones de última hora antes del inicio del campeonato.

El ritmo de llegada de los importados ha sido variado, influido por compromisos previos en otras ligas y temas logísticos. Algunos conjuntos, como los Cardenales y las Águilas, priorizaron cerrar temprano sus acuerdos para que los peloteros pudieran participar desde los primeros días de entrenamientos, mientras que otros han optado por esperar refuerzos específicos según necesidades en el pitcheo o la ofensiva.

Águilas del Zulia: 6/6

Bravos de Margarita: 5/6

Cardenales de Lara: 6/6

Caribes de Anzoátegui: 5/6

Leones del Caracas: 2/6

Navegantes del Magallanes: 3/6

Tiburones de La Guaira: 4/6

Tigres de Aragua: 5/6

Estas cifras podrían variar con las incorporaciones previstas para las próximas horas, ya que algunos equipos aún esperan la llegada de jugadores que completarán su cuota. Para esta temporada 2025-2026, cada conjunto tiene permitido contar con seis importados, por lo que varios aún tienen espacios por llenar.

Con el campeonato a punto de comenzar, los mánagers deberán ajustar rápidamente sus estrategias y definir cómo distribuir los roles dentro del roster. El aporte de los importados será clave en las primeras semanas, cuando los equipos buscan establecer su identidad y ganar terreno en la tabla. Todo apunta a que la nueva temporada de la LVBP traerá un espectáculo cargado de talento, competencia y emoción en cada diamante.