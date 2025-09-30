Leones del Caracas reciben malas noticias de uno de sus importados (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) aún no empieza y los Leones del Caracas ya comienzan a recbir malas noticias. En esta oportunidad se trata de Shea Spitzbarth, uno de los lanzadores que habían confirmado como parte de su importanción para el venidero curso.

El derecho estadounidense estaba listo para ponerse a las órdenes de José Alguacil en el equipo capitalino, pero finalmente no jugará este invierno en el beisbol venezolano.

Leones deben buscar otro importado

Según reportó Georgeny Pérez en sus redes sociales, Spitzbarth no formará parte de la importación de los Leones del Caracas para la temporada 2025-2026 de la LVBP. En sus propias palabras, el propio jugador anunció que posiblemente se retirará del beisbol.

"Creo me voy a retirar, tengo un bebé recién nacido y recibí una gran oferta de trabajo, así que debo pensar en mi familia. Si estuviera en la MLB o en Asia continuaría, pero ya no puedo hacerlo", aseguró Shea Spitzbarth.

Ahora, el equipo "melenudo" y su gerencia deberán ir nuevamente al mercado de peloteros a ver como pueden suplir la ausencia de esta lanzador, que finalmente no jugará en la próxima campaña de la LVBP.

Cabe destacar que Shea Spitzbarth cuenta con una amplia experiencia en ligas invernales. Ha jugado en Venezuela con Cardenales de Lara, en la LIDOM con Tigres del Licey (2019-2020) y Águilas Cibaeñas (2023-2024), así como en la Liga de Puerto Rico con Indios de Mayagüez (2022-2023) y Cangrejeros de Santurce (2024-2025). Además, representó a Curazao en la Serie del Caribe celebrada en Miami en 2024.

En la temporada anterior, estuvo con los Rieleros de Aguascalientes en la LMB y con los Staten Island FerryHawks en la Liga del Atlántico, consolidando su recorrido internacional. A lo largo de su carrera, registra 43 victorias y 29 derrotas, con efectividad de 3.00 y un WHIP de 1.22. Ha logrado 36 rescates, ponchado a 877 bateadores y otorgado 318 bases por bolas, cifras que reflejan su consistencia y dominio en el montículo.