Miguel Romero ratifica su participación con los Leones del Caracas (Exclusiva)

Durante las últimas semanas, los Leones del Caracas anunciaron de manera oficial por medio de sus redes sociales a sus importados para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Entre esos nombres se encontraba Miguel Romero, un viejo conocido del torneo criollo.

Sin embargo, sin bien el conjunto capitalino aseguró su contratación desde finales del mes de julio, para mediados de septiembre surgió una noticia que echaba para atrás dicho movimiento. Y es que según varios reportes, entre esos uno del periodista cubano Yusseff Díaz, indicaban que el lanzador no iba a poder reforzar a los melenudos por "asuntos ajenos al beisbol".

Romero sí estará con Leones

Ante dicha situación, Meridiano se contactó con Miguel Romero para saber de primera mano su opinión al respecto y, a su vez, confirmar si lo veremos en acción nuevamente en la LVBP.

"Esas son noticias falsas. Yo hablé directamente con Luis Sojo y le dije que eran noticias falsas", apuntó el cubano en una entrevista exclusiva.

Los Leones del Caracas dieron inicio a su minicamp el pasado sábado en Macuto, pero no será sino hasta la semana que viene cuando arranquen de lleno con sus entrenamientos oficiales. Justamente, se tiene previsto que Romero se reporte con el equipo una vez llegue al país.

"Estaré llegando el viernes, y si lo hago temprano voy directo a los entrenamientos. El plan es hacer el trabajo mientras esté con el equipo, porque uno nunca sabe qué pueda pasar", aseguró.

Recordemos que Miguel Romero cuenta con experiencia en la liga gracias a sus dos temporadas con Tiburones de La Guaira. Su llegada al conjunto caraquista se dio gracias al contacto que tuvo con Luis Sojo durante su estadía en el litoral del país.

"Esto es un negocio. Cada pelotero vela por su familia. El Caracas se comunicó conmigo en primera instancia, cuadramos todo y firmé con ellos. Ya yo conocía a Luis Sojo de Tiburones de La Guaira", finalizó.