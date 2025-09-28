Leones del Caracas recupera a un estelar relevista para la 2025/26

Suscríbete a nuestros canales

Ya se respira beisbol en Venezuela. En menos de un mes, la voz de "play ball" será escuchada en los distintos estadios de nuestro país, para darle inicio a la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, una en la que los Leones del Caracas buscan redención, luego de una campaña realmente negativa, en la que no avanzaron al Round Robin.

Con ese objetivo en mente, los melenudos saltaron este sábado 27 de septiembre al terreno de juego del Estadio Forum La Guaira, para el primer día del "Minicamp" de pretemporada. El equipo capitalino contó desde este primer día con varias piezas importantes, y con varias novedades relevantes, como la incorporación del relevista Yoimer Camacho.

Luego de lidiar con una lesión en el hombro, que lo hizo perderse el 2024, el derecho finalmente regresó a la acción durante la temporada en México. Ahora, Camacho vuelve a Venezuela con la misión de seguir trabajando para reencontrar su mejor versión, y además, ayudar en el proceso a Leones a conseguir un nuevo campeonato.

Yoimer Camacho está de regreso

Durante su última participación con los Leones del Caracas en la LVBP, Yoimer Camacho se alzó como una pieza sumamente importante para los suyos, al dejar efectividad de 2.83 y foja de 4-1 en 25 compromisos, en los que acumuló 28.2 entradas de acción. Por su puesto, como no podía ser de otra manera, el diestro se encuentra sumamente feliz por su regreso.

"Estoy contento y emocionado de estar nuevamente con el equipo. Fueron dos años sin estar acá, y estoy bastante emocionado de poder aportar mi granito de arena", contó el oriundo de Santa Teresa del Tuy en una entrevista para el equipo de prensa de Leones del Caracas.

Además, Camacho resaltó que tiene rato pensando en su regreso a Venezuela. "Ya había hecho mi regreso en Puebla, y ya estaba pensando en volver a los Leones del Caracas. Me hacía demasiada falta", comentó.

Estoy al 100%, gracias a Dios he trabajado en mi cuerpo y toca seguir adelante"

Por otro lado, el relevista se mostró emocionado por el gran recibimiento que tuvo por parte de sus compañeros de equipo. "Fue gratificante, los muchachos se emocionaron cuando me vieron. Es bueno que lo reciban a uno de esa manera, estoy agradecido con cada uno de mis compañeros de equipo", explicó.

Finalmente, Yoimer Camacho le envió un mensaje a la afición caraquista de cara al inicio de la zafra. "Agradecido con la fanaticada que está apoyándonos al 100%. Los invito a que sigan apoyando, porque nosotros estamos dando lo mejor de cada uno", puntualizó.