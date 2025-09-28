¿Hay posibilidades de que José Altuve se uniforme con Magallanes para la 2025-2026?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 finalizó para los Astros de Houston, quienes a falta de una jornada de ronda regular quedaron sin posibilidades de avanzar a la postemporada. Con este panorama, José Altuve se asoma como una potencial carta para sumarse a los Navegantes del Magallanes en algún punto de la zafra 2025-2026 de la LVBP.

El torneo criollo está a pocos días de levantar su telón, y como es costumbre los ocho equipos darán el 100% para tratar de llegar a diciembre con altas probabilidades de clasificar al Round Robin. Además, recordemos que en dicho mes suelen reportarse grandes figuras a sus respectivas organizaciones en Venezuela.

Altuve, el mayor deseo del Magallanes este año

Con el hecho de que el elenco de Houston no jugará en los playoffs este año, peloteros como José Altuve tendrán un merecido descanso luego de otra zafra larga y llena de mucha actividad. El detalle es que previo a la temporada 2026 de las Mayores habrá una parada importante para todos los beisbolistas: el Clásico Mundial de Beisbol.

Dicho torneo es uno de los más esperados del venidero año, lo que deja la puerta abierta para que los peloteros busquen jugar en los torneos invernales para mantenerse en forma. En el caso de Astro Boy, representar a Venezuela es todo un orgullo, y más cuando se trata del Clásico Mundial, un evento donde seguramente también querrá hacer historia.

Por lo pronto, el porcentaje de que José Altuve se uniforme con los Navegantes del Magallanes para la 2025-2026 es bajo, pero no se puede descartar nada cuando hay un torneo de tal magnitud a la vuelta de la esquina.

Al final, todo quedará de parte del maracayero si quiere tomar algunos turnos con la Nave y ayudarlos en la recta final de la temporada, o incluso en un hipotético Round Robin. Cabe recordar que no juega en el torneo criollo desde la 2012-2013.