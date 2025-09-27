Estas serían las fechas de los primeros duelos entre Caracas y Magallanes para la 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

No hay fanático venezolano que no esté contando los días para el inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), la cual está a pocas semanas de levantar su telón. Y es que como es costumbre año tras año, Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes serán los encargados de protagonizar unos meses llenos de mucho beisbol, donde cada victoria los acercará al título.

Para esta nueva zafra, ambas organizaciones apostarán por la continuidad de su staff técnico. Por un lado, los melenudos contarán nuevamente con José Alguacil como su manager; en tanto que la Nave hará lo propio con Eduardo Pérez. Esto, sin duda, podría traducirse en una enorme confianza por parte de las directivas con ellos.

Caracas vs Magallanes, un duelo esperadísimo

Como muchos saben, la liga se encargó de adelantar parte del calendario de la zafra 2025-2026, pero solo su primera semana. Leones del Caracas comenzará su travesía visitando a Bravos de Margarita (jueves 16 de octubre y viernes 17), para luego recibir en casa a Caribes de Anzoátegui (sábado 18 y domingo 19).

A su vez, Navegantes del Magallanes recibirá en Valencia, el jueves 16, a la Tribu, para después visitar a Cardenales de Lara el viernes 17. Respecto al fin de semana, ambos compromisos serán en Maracaibo frente a Águilas del Zulia.

Con este panorama, todo apunta a que la segunda semana estará cargada de muchas más emociones, ya que los dos conjuntos se verían las caras por primera vez. Según adelantó la periodista Georgeny Pérez, el José Bernardo Pérez albergaría el primer duelo entre Caracas y Magallanes, el jueves 23 de octubre.

Por su parte, durante la tercera semana las cosas se invertirían. Y es que los capitalinos recibirían el miércoles 29, en el Estadio Monumental, a los carabobeños, en lo que sería la segunda cita del año entre los Eternos Rivales de la LVBP.