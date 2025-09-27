Anthony Vizcaya da detalles de cómo afrontará la campaña 2025-2026 (+declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Una de las mejores cartas que tienen los Navegantes del Magallanes de cara a la venidera temporada de la Liga venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), es su relevo y nuevamente el líder dentro de ese bullpen será Anthony Vizcaya, quien espera ayudar más allá de la lomita.

El experimentado brazo de 31 años va rumbo a su octava campaña vistiendo el uniforme "Filibustero" y es uno de los pocos que queda del grupo que obtuvo el último campeonato turco en la zafra 2021-2022.

Anthony Vizcaya consciente de su liderazgo dentro de Magallanes:

Desde la zafra anterior, el "Vizca" está sirviendo de orientador hacia los pitchers jóvenes que van incorporándose a la "Nave Turca" y en este torneo no será la excepción, motivado a que esa es una de las meta de este relevista.

"La meta es seguir trabajando y ayudar a los más jóvenes, además a los que se van entrando al equipo, para que se unan a la familia", resaltó inicialmente Vizcaya como parte de su entrevista en el programa turco `Entre Innings`.

Aunado a eso, el derecho resaltó que Magallanes ha sido una parte importante en su vida desde que juega con ellos y que están preparando varias sorpresas, para esta zafra. Para concluir, Anthony le envío un saludo a la afición "Eléctrica".

