Anthony Vizcaya da detalles de cómo afrontará la campaña 2025-2026 (+declaraciones)

El veterano relevista disputará su octava temporada con el uniforme de Magallanes

Por

Neyken Vegas
Viernes, 26 de septiembre de 2025 a las 11:26 pm
Una de las mejores cartas que tienen los Navegantes del Magallanes de cara a la venidera temporada de la Liga venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), es su relevo y nuevamente el líder dentro de ese bullpen será Anthony Vizcaya, quien espera ayudar más allá de la lomita.

El experimentado brazo de 31 años va rumbo a su octava campaña vistiendo el uniforme "Filibustero" y es uno de los pocos que queda del grupo que obtuvo el último campeonato turco en la zafra 2021-2022.

Anthony Vizcaya consciente de su liderazgo dentro de Magallanes:

Desde la zafra anterior, el "Vizca" está sirviendo de orientador hacia los pitchers jóvenes que van incorporándose a la "Nave Turca" y en este torneo no será la excepción, motivado a que esa es una de las meta de este relevista.

"La meta es seguir trabajando y ayudar a los más jóvenes, además a los que se van entrando al equipo, para que se unan a la familia", resaltó inicialmente Vizcaya como parte de su entrevista en el programa turco `Entre Innings`.

Aunado a eso, el derecho resaltó que Magallanes ha sido una parte importante en su vida desde que juega con ellos y que están preparando varias sorpresas, para esta zafra. Para concluir, Anthony le envío un  saludo a la afición "Eléctrica".

Estadísticas de Anthony Vizcaya en la zafra anterior:

  • JL: 25
  • G: 2
  • P: 2
  • SV: 2
  • HLD: 3
  • IL: 22.0
  • EFEC: 4.09
  • WHIP: 1.73
  • H: 29
  • CL: 10
  • HR: 5
  • K: 14
  • BB: 9.

