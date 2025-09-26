Cardenales de Lara ya tiene al reemplazo de Gorkys Hernández

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional sufrió una sacudida importante este jueves 25 de septiembre, cuando los Cardenales de Lara anunciaron la salida de Gorkys Hernández, quien pasó a los Tigres de Aragua, a cambio de los prospectos Yorger Bautista y Adrián Bohorquez.

De esta manera, el outfielder le pone punto final a su paso de cinco temporadas por el cuadro barquisimetano, que cerró con el campeonato obtenido en la pasada campaña 2024/25.

Sin duda, Cardenales perdió una pieza sumamente importante, pero con la voz de "play ball" a la vuelta de la esquina, el equipo crepuscular no ha escatimado para reajustar sus planes en los jardines, y este 26 de septiembre anunciaron que contarán desde el día uno con un jugador que muy probablemente reemplace a Gorkys Hernández en la pradera central.

'Balita' desde el inicio

Por medio de sus redes sociales, los Cardenales de Lara anunciaron que contarán desde el primer día de la campaña con el outfielder criollo Rafael 'Balita' Ortega, veterano toletero de 34 años de edad, quien además cuenta con ocho temporadas de experiencia en el beisbol de las Grandes Ligas.

'Balita' no juega en la LVBP desde la temporada 2021/22, cuando llegó en enero para reforzar a Caribes en el Round Robin de aquella zafra, y posteriormente en la Gran Final, en donde cayeron en siete juegos ante los Navegantes del Magallanes. Sin embargo, el toletero fue cambiado a los Cardenales de Lara en abril del presente 2025, equipo en el que hará su regreso a la pelota criolla.

Rafael Ortega viene de estar en Ligas Menores con los Mets de Nueva York en este 2025, en donde llegó a jugar en Rookie, Clase A, Clase A Avanzada y Triple A. En total, dejó promedios de .231/.301/.418/.719, y cubrió 168.2 innings en los jardines, por lo que parece estar listo para asumir su nuevo desafío con los Cardenales de Lara.