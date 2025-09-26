Richard Garcés y su emotivo último adiós a Buddy Bailey (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 23 de septiembre nos dejó una de las leyendas más importantes en la historia del beisbol venezolano: Welby "Buddy" Bailey. Este ilustre personaje dejó una huella imborrable en nuestra pelota, al convertirse en el manager más ganador en la historia de la LVBP.

Con los Tigres de Aragua, "Buddy" conquistó nada más y nada menos que seis títulos, siendo el manager que más veces ha sido campeón con un mismo equipo en Venezuela. Además, le dio al país su séptima Serie del Caribe, y la primera de los Tigres, al lograr el cetro en el año 2009.

Buddy Bailey armó una dinastía como nunca antes se había visto en la pelota venezolana, y en gran parte se debió al increíble aporte de jugadores de altísimo nivel que lo acompañaron durante su estadía. Uno de esos jugadores fue Richard Garcés, miembro importante del equipo que logró el primer título de Bailey en la 2003/04. "El Guapo" conversó en exclusiva con Meridiano, para recordar al legendario dirigente, quien dejó una huella bonita en su carrera.

Buddy Bailey, tan "Guapo" como Richard Garcés

Richard Garcés coincidió con Buddy Bailey en los Tigres de Aragua durante las primeras dos temporadas del manager en el equipo bengalí: la 2002/03 y la 2003/04. A pesar de que fue poco tiempo en Venezuela, Bailey y Garcés también estuvieron juntos en Estados Unidos, con los Medias Rojas de Boston, por lo que la relación entre ambos fue sumamente positiva.

"Yo lo conocí a él desde que estuve en Boston. Tuve que hacer una rehabilitación allá, con el equipo Triple A de Pawtucket. Tremenda persona y comunicador, a pesar de que era muy callado. Yo lo califico como uno de los mejores managers que han pasado por Estados Unidos y por Venezuela", expresó Garcés.

¡Lo de él en Venezuela fue una ' Buddy Bailey Manía'! Una gran persona y un gran manager"

Además, "El Guapo" afirmó que, en su opinión, la clave del éxito de Bailey fue precisamente la calidad humana que poseía. "Era tremenda persona, por eso llegó a donde llegó y ganó tantos campeonatos. Me hubiese gustado verlo más tiempo con los Tigres de Aragua, y estando yo en ese equipo también", resaltó.

Por otro lado, Richard Garcés tiene bien en claro la palabra que describía al estadounidense como manager. "Lo describo como un estratega. Traía a los pitchers en las situaciones en las que tenía que traerlos, usaba situaciones de toques de bola o bateo y corrido. Fue un tremendo manager, me extrañó que no se le haya dado la oportunidad de managear en Grandes Ligas".

En cuanto a estrategias, lo voy a recordar como uno de los mejores managers que yo haya visto"

Finalmente, el antiguo relevista criollo aprovechó para manifestar su felicidad por haber coincidido con Buddy Bailey en el mundo del beisbol. "Orgulloso y feliz de haber pasado por un personaje como él, y de que haya hecho lo que hizo en el beisbol venezolano. Así lo vamos a recordar a él, doy mi sentido pésame por su partida".