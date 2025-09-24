LVBP: Tigres de Aragua anuncia el retiro del número de Buddy Bailey (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

La Fundación Tigres de Aragua anunció oficialmente que se retirará del número 26 en homenaje a Buddy Bailey, el mánager más emblemático en la historia reciente de la Liga Venezolana de eiisbol Profesional (LVBP). Víctor Zambrano, presidente del equipo, expresó que esta decisión responde al deseo de rendir tributo a quien hizo vivir al fanático y a la organización una historia real, llena de triunfos y emociones inolvidables.

Desde su llegada en 2002, Bailey transformó a los Tigres en una dinastía temida y respetada. Bajo su dirección, el equipo conquistó seis títulos de la LVBP, incluyendo una racha dominante entre 2004 y 2009 que marcó época. Su estilo de liderazgo, disciplina y conexión con los jugadores lo convirtieron en una figura paternal dentro del clubhouse y en un ícono para la afición aragüeña.

Buddy Bailey, el aragueño eterno

Más allá de los trofeos, Buddy Bailey dejó una huella humana y emocional en Maracay. “Eres una leyenda y siempre te recordaremos como un aragueño más”, expresó la organización en su comunicado oficial. El retiro del número 26 no solo honra sus logros, sino también su impacto cultural y afectivo en la comunidad.

El gesto de los Tigres de Aragua consolida el lugar de Bailey en el panteón de los grandes del beisbol venezolano, y su número quedará inmortalizado en el Estadio José Pérez Colmenares como símbolo de excelencia y compromiso junto a los de David Concepción, Jesús “Chalao” Méndez, Rosman García, Roberto Muñoz, Roberto Zambrano y Luis Aparicio.

Aragua dio inicio a su pretemporada

Este martes 23 de septiembre, los Tigres de Aragua iniciaron su pretemporada en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay. La jornada comenzó con evaluaciones médicas y físicas a cargo del doctor José Santoro y su equipo de trainers y conditioning coaches.

En horas de la tarde, al menos 23 peloteros se presentaron para iniciar su preparación rumbo a la temporada 2025-26 de la LVBP. Los lanzadores y receptores fueron los primeros en reportarse.

El único pelotero de posición que dijo presente desde el primer día fue José “Cafecito” Martínez, quien antes de iniciar la práctica, dio unas emotivas palabras por el fallecimiento de Buddy Bailey.