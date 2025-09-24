Buddy Bailey acompaña a estos dos ilustres personajes como los mánagers más exitosos en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Buddy Bailey partió del plano terrenal este 23 de septiembre, y como suele ocurrir con personajes de alto impacto, ante un acontecimiento como ese de manera automática emerge todo lo que consiguió en vida; para este caso citaremos parte de su amplia vitrina en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Aseverar que Welby Sheldon Bailey (su nombre legal), es el mejor estratega de siempre en el circuito local, no es nada descabellado, la evidencia mucho sustenta esa consideración y el estar codeado con leyendas de la talla de Regino Otero y Phil Regan refleja bastante.

LVBP - Leyendas - Buddy Bailey

Antes del exmánager de Tigres de Aragua y Tiburones de La Guaira, Otero plasmó:

Con Industriales de Valencia

33-21 en la temporada 1955/1956 (campeón)

30-22 en el torneo 1956/1957 (subcampeón)

23-18 en 1957/1958 (campeón)

28-18 en 1958/1959 (campeón)

Al frente de los Leones del Caracas

31-21 en 1961/1962 (campeón)

27-18 en 1962/1963

26-24 en 1963/1964 (campeón)

31-19 en 1964/1965 (subcampeón)

34-27 en 1965/1966

32-29 en 1966/1967 (campeón)

37-23 en 1967/1968 (campeón)

39-21 en 1968/1969

Total en rondas eliminatorias: 371-261 (.587 en porcentaje de victorias)

Por su parte, el “Buitre” Regan completó 475 victorias con cuatro elencos:

Dos ciclos al frente de los Leones del Caracas (1989/1990 a mediados de 1994/1995, luego en 1996/1997 y 1997/1998. Con Navegantes del Magallanes de 1999/2000 hasta las últimas fechas de la eliminatoria 2003/2004; en Cardenales de Lara 2004/2005 y la mayor parte del 2005/2006.

Luego estuvo en Pastora de Los Llanos en un segmento del 2006/2007, y con la franquicia estuvo en la metamorfosis a Bravos de Margarita para la 2007/2008 hasta un lapso de 2008/2009. Finalmente, en la 2010/2011 fue uno de los hombres que llevó las riendas de los Tiburones de La Guaira.

Con los Leones fue campeón en 1990, subcampeón en 1991, 1994, 1997 y 1998. Al abordaje de los Navegantes subcampeón en 2000 y 2001, monarca en 2002; único estratega titulado con los eternos rivales.

Liga Venezolana de Beisbol Profesional

Bailey en eliminatorias se llevó 519 juegos ganados: 435-388 en Tigres y 64-64 para Tiburones.

Con los bengalíes tuvo tres etapas: entre 2002/2003 y 2013/2014, desde una parte de 2016/2017 hasta un segmento del 2017/2018, así como en la 2023/2024 hasta la mayor parte del 2024/2025. Glorias absolutas dejó en Aragua.

Campeón en 2003/2004, 2004/2005, 2005/2007, 2007/2008, 2008/2009 y 2011/2012. Subcampeón en 2005/2006 y 2010/2011; se tituló en la Serie del Caribe 2009, récord de 5-1 en ese momento.