LVBP: Estos son los importados oficializados hasta ahora para la 2025/2026

Suscríbete a nuestros canales

Cuando resta menos de un mes para arrancar el torneo 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), abundante es el flujo noticioso en torno al circuito y por supuesto, a cada uno de los ocho equipos participantes, como detalles, reportes o comentarios sobre los jugadores importados oficializados y los que estarían en el radar.

Sobre los foráneos, para esta oportunidad enumeramos aquellos sobre los que se han confirmado sus participaciones.

LVBP 2025/2026 - Importados

Leones del Caracas: Shea Spitzbarth, escopetero que estuvo hace un año con Cardenales; Luis Miguel Romero, lanzador que ya lució el uniforme de Tiburones. Beck Way, relevista; Aaron Shortridge, abridor.

Navegantes del Magallanes: Mike Antico, guardabosques; Jesús Reyes relevista que estuvo con Caribes en la 2022/2023 y al año pasado con Leones. Alex Claudio, lanzador zurdo de relevo.

Tigres de Aragua: Jhon Jairo Romero, relevista que lanzó en el 2024/2025 con Leones; Nick Struck monticulista que participó en la coronación de Caribes en 2017/2018. Cory Thompson, para relevos; Collin Wiles, vino en el torneo previo y tuvo dos aperturas. Andrew Schultz, relevista; Ronnie Williams, abridor que fue parte del Caracas hace un año. Yoennis Yera, abridor zurdo, vino con Tiburones en el calendario precedente.

Tiburones de La Guaira: Sin importados oficializados.

Liga Venezolana de Beisbol Profesional

Cardenales de Lara: Rangel Ravelo, no requiere presentación en este cónclave; Christian Cosby, pitcher para relevos. Keone Kela, lanzador muy pretendido por otros elencos del circuito, estará como colocador de candados; Adrián De Horta pitcher que puede ser abridor y relevista

Águilas del Zulia: James Nelson, jardinero y primer toletero en la historia de la Atlantic League en ser 30/30; Patrick Wicklander pitcher zurdo, abridor sin experiencia en el Caribe. Ronaldo Alesandro, lanzador dominicano; Matt Solter escopetero de inicio que vino con Tigres en la 2022/2023. Denny Bentley, cerrador; Dovydas Neverauskas, abridor con 4 temporadas de experiencia en la MLB.

Caribes de Anzoátegui: Aún sin extranjeros oficializados.

Bravos de Margarita: Roel Santos outfielder con capacidad para desempeñarse en esas tres posiciones; Eddy Demurias, pitcher relevista. Juan Santana, inicialista que repite tras ser uno de los mejores foráneos del equipo el año pasado; Claudio Custodio, lanzador con experiencia de 3 certámenes en la LVBP. Abdiel Saldaña, monticulista que estuvo en la 2024/2025; Nick Trogrlic-Iverson, relevista con recorrido en circuitos invernales.