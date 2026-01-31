Premios Grammy 2026: Hora y dónde ver la gala en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Mañana domingo 1 de febrero se llevará a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, la edición número 68 de los premios Grammy 2026. La gala llegará a todo el mundo a través de la señal de CBS.

Hora y dónde ver en Venezuela

La ceremonia que será conducida por el humorista y escritor sudafricano Trevor Noah, se podrá ver en el país a través de la señal de Venevisión.

Primero tendrán una antesala que comenzará a las ocho de la noche.

Mientras, que a las nueve de la noche arranca la gala musical que premiará a los artistas más importantes en diversas categorías, entre ella Mejor Álbum Pop Latino que tiene nominados a Karol G, Andrés Cepeda, Rauw Alejandro, Alejandro Sanz y Natalia Lafourcade.

Venevisión ha confiado en el talento de la Miss Yaracuy 2025 Gabriela de la Cruz, para la conducción del importante evento, en la compañía del coreógrafo y productor Brian Urea.

Detalles de los Grammy 2026

La celebración musical tendrá las increíbles presentaciones de Bruno Mars, Tyler The Creator, Rosé, Lady Gaga, Slash, Duff Mckagan, Justin Bieber, entre otros.

Bad Bunny se ha consolidado como uno de los artistas con más nominaciones este año con un total de seis, después de Kendrick Lamar y Lady Gaga con siete.