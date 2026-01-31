LVBP: Estos son los peloteros del Magallanes con más jonrones en finales

Suscríbete a nuestros canales

Navegantes del Magallanes está muy cerca de convertirse en el monarca de la temporada 2025-2026 de la LVBP. Pero para que eso suceda de manera oficial, primero debe derrotar a Caribes de Anzoátegui en la final, la cual tiene a su favor con dos victorias por una derrota.

Los hombres de poder del Magallanes

A lo largo de su historia, la Nave se ha apoyado en varios jugadores de poder para conseguir no solo victorias, sino también campeonatos. Esta zafra no es la excepción, y es por eso que nombres como Ángel Reyes y Leandro Cedeño se han convertido en el peso ofensivo para que la serie esté a favor de ellos.

Justamente, ambos peloteros cierran la lista de peloteros de Navegantes del Magallanes con más cuadrangulares en finales. Mientras Reyes suma cuatro (tres en la 2021-2022), Cedeño acumula tres. Cabe recordar que este último es un refuerzo de Leones del Caracas, y dicha cifra la ha disparado en la presente fase final.

Máximos jonroneros de Navegantes del Magallanes en finales de la LVBP