LVBP: Edwar Colina se convierte en 'Factor X' del bullpen de Caribes en Gran Final

Caribes de Anzoátegui dio la sorpresa en el draft de sustituciones y adiciones al tomar como primer escogencia a Edwar Colina camino al Round Robin. Tras este movimiento de la organización, las críticas no se hicieron esperar, sin embargo, el relevista se ha encargado de responder a la confianza con una sólida presentación durante la Postemporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

A diferencia del primer enfrentamiento, donde la Navegantes del Magallanes fabricó 12 anotaciones para picar adelante en la serie, el pitcheo aborigen se ha portado a la altura en la mencionada instancia, teniendo al experimentado derecho entre los protagonistas en el morrito.

Pese a que se fue sin decisión en el tercer duelo en el José Bernardo Pérez de Valencia, Colina estuvo a cargo de mantener a raya a la toletería bucanera con una presentación de un inning y un tercio, un boleto y par de ponches a cinco bateadores que enfrentó. Al final, la labor del diestro cobró gran importante en el compromiso, tomando en cuenta que Caribes se quedó con la victoria (9x7) para sumar su primer ganado y poner las acciones por mínima diferencia en la final (2-1).

Edwar Colina es clave en el bullpen de Caribes

El lanzador, quien fue tomado como refuerzo desde Tigres de Aragua, atraviesa por una serie de presentaciones notables sin permitir anotaciones y en un momento emotivo en su carrera, ya que se enfrenta al equipo con el que se estrenó en el béisbol venezolano.

Le saque provecho a que mis pitcheos quebrados estaban trabajando bien. Tenemos un bullpen bastante joven, pero todos tenemos la confianza. Aquí todos están poniendo lo suyo para conseguir el resultado.", declaró Colina después de su labor de este jueves por la noche contra Magallanes.

El nativo de Caracas ya venía dando ráfagas de su mejor versión en el pasado Round Robin, donde exhibió estadísticas interesantes con récord de 0-1, dos salvamentos, WHIP de 1.31, ocho ponches, par de boletos, cuatro carreras permitidas y una efectividad de 3.38 en 10.2 entradas trabajadas.